«Росатом» начал поставлять радиофармпрепарат в один из регионов России

Компания «Росатом начала регулярную поставку радиофармацевтических лекарств в Северо-Западный Федеральный округ. Первыми применять препарат на основе радиоизотопа самарий-153 начали в Центре радиологии имени Гранова. О возможностях ядерной медицины узнала корреспондент «МИР 24 Ирина Мокрецова.

Татьяна Биганова прилетела в Ленобласть с Камчатки, чтобы испытать на себе препарат ядерной медицины. Она будет в числе первых 70 пациентов, которым введут радиоактивный самарий-153.

«Он достаточно мягко действует. Снимает выраженность болевого синдрома. Заранее мы никогда не можем сказать, как именно он подействует. Да, мы знаем, что будет обезболивающий эффект, но насколько выраженный, мы не знаем. Это покажет опыт», – отметила врач-радиолог Валерия Номоконова.

У Татьяны рак молочной железы. Метастазы пошли в кости. Начались сильные боли, с которыми обычные лекарства уже не справляются.

Татьяна Биганова, пациентка:

«Ощущение такое, что у тебя переломаны ребра. Причем сквозная боль: ребра, позвоночник. Думала, что мало ли, может, это остеохондроз. Оказалось, что это не остеохондроз. Боль такая, что если ляжешь, уже не можешь встать. Лежать больно, сидеть больно».

Самарий-153 обладает остеотропным действием. Вводят его внутривенно. Несколько граммов смешивают с физраствором. Препарат встраивается в метастазы и локально облучает их.

Мария Одинцова, заведующая радиотерапевтическим отделением:

«В маленьких дозах радиация – это очень полезно. Просто поверьте. Поэтому не надо этого бояться. Это бета-излучение, короткоживущие препараты. Он выведется, безусловно. Может быть какое-то токсическое действие, но это же не хроническое токсичное действие».

Период полураспада самария 46 часов. Обезболивающий эффект длится минимум 3 месяца. После пациентам рекомендуют снова проходить обследование и, если боли возвратятся, повторять введение препарата.

Центр радиологии имени Гранова федеральный. По направлению от онколога самарий-153 здесь может получить бесплатно любой пациент из любой части России.