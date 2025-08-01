Какие коронки выбрать: металлокерамика или безметалловые

При выборе коронок многие сталкиваются с вопросом: лучше установить проверенные временем металлокерамические или современные безметалловые?

Металлокерамические коронки остаются популярным вариантом благодаря своей прочности и надежности. Они отлично служат годами и справляются с любыми нагрузками. Но есть один

нюанс – эстетика. Даже при качественном исполнении такие коронки часто чуть-чуть отличаются по цвету от своих «соседей», особенно в зоне десен.

Как выбрать зубную пасту, чтобы не испортить эмаль

Безметалловые коронки – более современное решение. Они не уступают в прочности и при этом выглядят максимально натурально. За счет прозрачности материала и индивидуального подбора оттенка зубы с такими коронками сложно отличить от настоящих. Поэтому их все чаще выбирают для восстановления передних зубов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.