Эксперт рассказал, когда назначается электронейромиография

Медицинский эксперт ФНКЦ ФМБА России Игорь Коротков в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, в каких случаях пациенту могут назначить электронейромиографию. Это исследование электрической активности мышц и нервов.

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Так, существуют два варианта проведения исследования. Электромиография (игольчатая электромиография) направлена на определение электрической активности мышцы. Для ее проведения врач вводит в мышцу специальный игольчатый электрод, чтобы оценить, насколько хорошо мышца воспринимает электрический импульс. А электронейромиография (стимуляционная электронейромиография) оценивает само прохождение импульса по нерву и поверхностный ответ мышцы на стимул. В этом случае врач накладывает стимуляционные электроды на разные концы нерва.

Процедура занимает приблизительно час. Диагностика мышц, отметил собеседник издания, проводится в расслабленном и напряженном состоянии, что позволяет выявить их реакцию на внешние и внутренние раздражители.

«Данный метод широко применяется в неврологии для оценки состояния спинномозговых корешков (при грыжах позвоночных дисков и других патологиях), периферических нервов (при туннельных синдромах, воспалениях периферических нервов), мелких нервов всех конечностей (при полинейропатиях), а также при подозрении на наличие аутоиммунных нервно-мышечных заболеваний», — рассказал эксперт Коротков.

Он также обратил внимание, что методика используется и в других областях медицины. Травматологи назначают процедуру для исключения сочетанного повреждения нервов при травмах, оценки состояния мышц и нервов после длительной фиксации ортезами и гипсовыми повязками. Ревматологи таким способом дополнительно подтверждают диагнозы. Пластические хирурги получают информацию о лицевом нерве для оценки объема движений мимических мышц.