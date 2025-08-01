Девушка проигнорировала ряд симптомов рака и вскоре скончалась

Жительница Британии Палома Шемирани рассказала, что однажды почувствовала боль в груди, а затем ощутила, что ей тяжело дышать. С этого момента у 23-летней девушки начала череда проблем со здоровьем. Она не придавала этому особого значения до тех пор, пока у нее не нашли опухоль. После ряда обследований выяснилось, что это неходжкинская лимфома. Шансы вылечиться у девушки оценили как высокие (порядка 80%).

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«При должном лечении, включая химиотерапию», — уточнили медики.

Однако британка побоялась облысения из-за сильных лекарств, отказалась от химиотерапии и решила пойти "по своему пути", используя в лечении народные средства - вроде кофейных клизм и отказа от мяса.

Ранее мать Паломы перенесла рак. Женщина рассказывала в соцсетях, что вылечится ей помогли те самые народные средства, хотя злокачественную опухоль удалили хирурги.

Между тем терапия, которую советовала женщина, а затем практиковала ее дочь, способна привести к обезвоживанию, воспалению кишечника. Также она может спровоцировать проблемы с сердцем и легкими. Самолечение Паломы только ухудшило ее состояние. В один из дней она призналась, что у нее в подмышке появилась новая опухоль.

Это, кстати, в семье посчитали "хорошим знаком". Дескать, опухоль уходит из организма. Но дальше последовал сердечный приступ. Британку доставили в больницу, но через несколько дней отключили от системы жизнеобеспечения. После постановки диагноза она прожила семь месяцев. Об этом пишет BBC.