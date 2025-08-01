Гинеколог ВОЗ призвала ввести уголовное наказание за опасные советы по уходу за младенцами

Говорит Москва

Они могут представлять смертельную угрозу.

За опасные советы по уходу за младенцами предложили ввести уголовное наказание
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В подобных вопросах необходимо полагаться на компетенции профессиональных врачей, подчеркнула в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«Невозможно ожидать, что все советы, касающиеся здоровья, размещённые в интернете, даны профессионалами и людьми с соответствующим образованием. Я бы повесила в интернете баннер: "Не влезай — убьёт!" А глупые или просто вредные рекомендации о том, как обращаться с новорождённым ребёнком, на мой взгляд, и вовсе должны преследоваться уголовно. Акушерка, которая принимает роды, учится и практикуется около пяти лет, чаще всего имеет квалификацию фельдшера, с правом оказания единолично помощи в отсутствии врача. А тут какой-то прочитавший что-то и неизвестно что понявший из того, что прочитал, "будущий отец" решил, что со всем справится сам».

Ранее в Санкт-Петербурге супруги решили провести роды дома, чтобы реализовать «обряд» перекусывания пуповины — они вычитали в интернете, что так ребёнок будет «расти здоровым», сообщает Mash. Отец новорождённого, не дождавшись врачей, перегрыз пуповину самостоятельно, в результате чего малыш начал стремительно терять кровь. Прибывшие медики остановили кровотечение и спасли младенца. Сейчас его жизни ничего не угрожает.