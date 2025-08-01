За опасные советы по уходу за младенцами предложили ввести уголовное наказание

Они могут представлять смертельную угрозу.

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В подобных вопросах необходимо полагаться на компетенции профессиональных врачей, подчеркнула в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«Невозможно ожидать, что все советы, касающиеся здоровья, размещённые в интернете, даны профессионалами и людьми с соответствующим образованием. Я бы повесила в интернете баннер: "Не влезай — убьёт!" А глупые или просто вредные рекомендации о том, как обращаться с новорождённым ребёнком, на мой взгляд, и вовсе должны преследоваться уголовно. Акушерка, которая принимает роды, учится и практикуется около пяти лет, чаще всего имеет квалификацию фельдшера, с правом оказания единолично помощи в отсутствии врача. А тут какой-то прочитавший что-то и неизвестно что понявший из того, что прочитал, "будущий отец" решил, что со всем справится сам».

Ранее в Санкт-Петербурге супруги решили провести роды дома, чтобы реализовать «обряд» перекусывания пуповины — они вычитали в интернете, что так ребёнок будет «расти здоровым», сообщает Mash. Отец новорождённого, не дождавшись врачей, перегрыз пуповину самостоятельно, в результате чего малыш начал стремительно терять кровь. Прибывшие медики остановили кровотечение и спасли младенца. Сейчас его жизни ничего не угрожает.