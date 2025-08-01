Югорские врачи спасли пациента с патологией в брюшном отделе

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре врачи Няганской окружной больницы провели за 1,5 часа сложную операцию по удалению аневризмы брюшной аорты. Как сообщает директор югорского депздрава Роман Паськов, у пациента обнаружили патологию подковообразной почки и добавочных сосудов. Перекрытие одной из артерий могло вызвать острую почечную недостаточность.

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Всё прошло легко и быстро. Пациент уже в профильном отделении и идёт на поправку, — сообщил врач-хирург Алексей Белоусов.

Пациенту под местной анестезией и седацией установили эндопротез через небольшие проколы в бедренных артериях под рентген-контролем. После такой операции человек через 4 дня может вернуться к привычному ритму жизни.

Как отметил Паськов, аневризма брюшной аорты — это серьёзное заболевание, которое может привести к внезапному разрыву сосуда. За последние полгода специалисты Няганской окружной больницы провели успешные операции по спасению жизни 8 пациентов с подобной патологией.