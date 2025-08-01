У девушки наступила менопауза в 16 лет

У жительницы Бразилии Джулии Микаэллы Рибейру Карвальи менопауза наступила в 16 лет. Ее историю рассказало издание Terra.

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В четыре года у Карвальи появилось сильное потоотделение. Спустя непродолжительное время у нее начали расти волосы в подмышечных впадинах и области гениталий, а также увеличилась грудь. В конечном итоге врачи диагностировали у девочки преждевременное половое созревание.

Благодаря лечению бразильянка чувствовала себя хорошо, но в возрасте 16 лет она проснулась с острой болью внизу живота. В больнице выяснилось, что у нее внезапно лопнул яичник, хотя она регулярно делала ультразвуковое исследование, которое ни разу не выявило отклонений. Врачам пришлось удалить девушке и второй яичник из-за высокого риска разрыва, после чего у нее началась менопауза с типичными для взрослых женщин симптомами.

Ранее исследователь Уильям Хилл заявил, что рак легких может возникнуть у людей, которые не курят. Фактором риска, по его словам, считается загрязненный воздух.