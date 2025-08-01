Назван возраст самых активных участниц программы «‎Стану мамой»

Программа "Стану мамой", запущенная в Москве в сентябре 2024 года, призвана помочь жительницам столицы максимально ответственно подойти к планированию беременности, заранее узнать все о своем здоровье и, если нужно, подлечиться. Москвички отнеслись к ней с большим интересом. Уже более 220 тысяч женщин сдали тест на АМГ, который позволяет им узнать свои репродуктивные возможности, а 6 тысяч из них встали на учет по беременности. Многих москвичек именно участие в проекте вдохновило принять решение стать мамой. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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При том, что анализ на АМГ могут сдать женщины в возрасте от 18 до 39 лет, самыми активными участницами проекта оказались горожанки в возрасте от 18 до 24 лет, отметила вице-мэр. Каждая третья из них, получив направление, воспользовалась возможностью оценить свой репродуктивный потенциал.

«В Москве для будущих мам обеспечили полный комплекс специализированной медпомощи, которую они могут получить в удобном формате. Планирование и ведение беременности, наблюдение в послеродовом периоде у выбранного врача - все это доступно в одном месте, в центрах женского здоровья. Здесь специалисты помогают подготовиться к материнству качественно - с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки. Для того, чтобы женщины могли заранее узнать о них, мы разработали и внедрили уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья "Стану мамой". Мы рады видеть, что программа оказалась по-настоящему популярной», — рассказала Анастасия Ракова.

Внимание молодых женщин к этой программе для столицы важно еще и потому, что в настоящее время первого ребенка москвички рожают в среднем в 29 лет. Это, конечно, раньше, чем в Европе, где первенцем обзаводятся в среднем в 32 года, но тем не менее медикам хотелось бы, чтоб мамами в российской столице становились в более молодом возрасте.

Женщинам, мечтающим стать мамами, но откладывающим рождение ребенка в силу тех или иных причин, при сниженном показателе АМГ предлагается пройти консультацию акушера-гинеколога центра женского здоровья или женской консультации и бесплатно сохранить яйцеклетки или эмбрионы в замороженном виде, чтобы обеспечить себе возможность забеременеть в будущем. Подробнее о программе в сфере репродуктивного здоровья можно узнать на официальном сайте.