Хирурги удалили участнику СВО гигантскую грыжу

Кузбасские хирурги удалили участнику спецоперации гигантскую вентральную грыжу. Операция длилась 4,5 часа.

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В прошлом году бойцу удалили осколок из селезенки. Однако в результате на передней брюшной стенке образовалась 20-сантиметровая грыжа. Она доставляла пациенту боль и неудобства. Такое образование опасно еще и тем, что может привести к защемлению и повреждению внутренних органов. Поэтому участник СВО дождался отпуска, приехал домой и обратился за помощью в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1. Бойца прооперировали вне очереди.

«Хирургическое вмешательство провела команда высококвалифицированных специалистов в области абдоминальной хирургии - Игорь Мугатасимов и Сергей Чернявский, — сообщает Минздрав Кузбасса. — Используя малоинвазивную методику, врачи выполнили иссечение грыжевого мешка и пластику грыжевых ворот».

Пациента также избавили от двусторонней паховой грыжи. Уже на следующие сутки он стал чувствовать себя значительно лучше.