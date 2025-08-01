Врачи прооперировали ребенка, искусанного домашней собакой

Хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска помогли маленькому пациенту, который получил тяжелое проникающее ранение глаза в результате нападения домашнего животного.

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Пес Барин, живущий в семье около десяти лет и с пеленок знающий детей — шестилетнего мальчика и его девятилетнюю сестру — напал на младшего ребенка на даче.

По словам матери, она была в доме, а дети вышли на улицу.

«Услышала крики, прибежала, увидела, что собака его просто грызла, кое-как оттащила», — рассказала женщина.

Причиной агрессии домашнего питомца, как говорит сестра пострадавшего, могло быть его намерение ударить животное.

Ребенок получил тяжелые травмы.

«Пострадал левый глаз, на голове было много рваных ран», — говорит мама дошкольника.

В Ивано-Матренинскую больницу мальчика привезли ночью после посещения двух других медучреждений. Пациента принял специалист кабинета экстренной офтальмологической помощи. К утру ребенка прооперировали.

В клинике отметили, что на протяжении трех дней подряд сюда поступали маленькие пациенты с тяжелыми травмами глаз. Во всех случаях потребовалось сложное оперативное вмешательство. Кроме искусанного собакой ребенка врачи помогли двум мальчикам. Один из них получил ранение от рамки для фотографий, второму в глаз отскочили брошенные с высоты на асфальт ключи от квартиры.