Мужчины или женщины: кто чаще болеет раком

Заболеваемость раком среди женщин выше, чем среди мужчин. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

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В разговоре с РИА Новости врач объяснил, с чем это связано. По словам Каприна, злокачественные опухоли выявляют среди женщин чаще по той причине, что они чаще обращаются к врачам и чаще проходят скрининги и диспансеризацию.

Также врач предупредил, какие привычки приводят к развитию рака.

Ранее были названы лекарства, разрушающие печень.