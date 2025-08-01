Мужчины или женщины: кто чаще болеет раком

Онколог Каприн: Показатель заболеваемости раком среди женщин выше, чем среди мужчин
Заболеваемость раком среди женщин выше, чем среди мужчин. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
В разговоре с РИА Новости врач объяснил, с чем это связано. По словам Каприна, злокачественные опухоли выявляют среди женщин чаще по той причине, что они чаще обращаются к врачам и чаще проходят скрининги и диспансеризацию.
Также врач предупредил, какие привычки приводят к развитию рака.
Ранее были названы лекарства, разрушающие печень.