Сенатор предложил ввести должность специалиста по грудному вскармливанию

Должность специалиста по грудному вскармливанию необходимо ввести в детских поликлиниках для помощи матерям. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

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«Предлагаю внедрить специальных специалистов по грудному вскармливанию в детских поликлиниках - это важный и своевременный шаг, направленный на поддержку материнства и здоровья детей», — сказала сенатор.

Она отметила, что грудное вскармливание - не только оптимальный способ питания для младенца, обеспечивающий его необходимыми питательными веществами, но и важный фактор формирования эмоциональной связи между матерью и ребенком.