Гинцбург сообщил о состоянии вакцины от рака мочевого пузыря

Вакцина для иммунотерапии рака мочевого пузыря "Имурон-вак", созданная учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, зарегистрирована Минздравом России и применяется в постоперационном лечении онкозаболевания. Препарат пользуется большим спросом в странах СНГ, сообщил ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.

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«Да, она зарегистрирована. И очень хорошо применяется в качестве иммунотерапии после операционного лечения рака мочевого пузыря», — сообщил он на вопрос о регистрации вакцины.

Гинцбург отметил, что препарат поставляется также в страны СНГ и пользуется большим спросом, в ближайшее время планируется отправка крупной партии в Армению. По его словам, исследования препарата были успешно завершены, и ученые получили дополнительные хорошие результаты, которые позволят врачам иметь более ясную картину механизма действия вакцины.

Согласно инструкции к препарату, "Имурон-Вак" стимулирует иммунную систему и обладает противоопухолевой активностью, он предназначен для иммунотерапии поверхностного рака мочевого пузыря или профилактики его рецидивов после удаления опухолей.