Анализ на витамин D — почему его нужно сдавать всем после 35 лет
Проблема нехватки витамина D перестала быть сезонной. Сейчас это одно из самых частых дефицитных состояний у взрослых, особенно старше 35 лет. О том, почему важно поддерживать его количество в норме, в беседе с «Рамблером» рассказал врач общей практики клиники «Синай» Фуад Сейфуллаев.
Симптомы дефицита витамина D
Недостаток витамина D часто протекает скрытно, особенно на ранних стадиях. Однако при углубленном расспросе пациента можно выявить следующие проявления:
- постоянная усталость, снижение работоспособности,
- мышечная слабость, особенно в проксимальных отделах,
- боли в суставах и костях, особенно в поясничной и тазовой области,
- склонность к частым простудам,
- ухудшение настроения, тревожность, нарушения сна,
- ломкость ногтей, выпадение волос,
- у женщин — нарушения менструального цикла.
Почему именно после 35 лет?
«После 35 лет активность синтеза витамина D в коже начинает снижаться. Параллельно с этим у многих людей уменьшается физическая активность, растет масса тела, ухудшается состояние кишечника и печени — все это влияет на усвоение витамина», — говорит Сейфуллаев.
Витамин D синтезируется в коже под действием солнечного света, но и в южных регионах у горожан, по словам эксперта, фиксируется хронический дефицит. Причины просты: недостаточное пребывание на солнце, использование солнцезащитных кремов, одежда, перекрывающая кожу, возрастные изменения метаболизма.
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Какие риски связаны с дефицитом?
Дефицит витамина D влияет сразу на несколько систем — не только на кости. Витамин D участвует в иммунной регуляции, в контроле воспаления, в синтезе нейротрансмиттеров. Его рецепторы есть в головном мозге, в сердце, в эндотелии сосудов.
Среди последствий дефицита:
- Потеря костной плотности. Без витамина D не усваивается кальций. Даже если человек пьет добавки кальция — без D‑гормона эффект будет минимален.
- Рост воспаления. При низком уровне витамина D усиливаются провоспалительные цитокины, что повышает риск аутоиммунных процессов.
- Инфекции. У людей с недостатком витамина D чаще регистрируются ОРВИ, тяжелее протекает ковид, увеличивается частота обострений хронических инфекций.
- Сердечно‑сосудистые заболевания. Низкий уровень D ассоциирован с артериальной гипертензией, метаболическим синдромом, нарушениями липидного обмена.
- Депрессия и когнитивные сбои. Витамин D участвует в регуляции дофамина и серотонина. При его дефиците усиливаются тревожные и депрессивные симптомы.
Кому показан анализ?
Скрининг на витамин D стоит пройти всем, кто старше 35 лет, особенно если есть один или несколько факторов риска:
- избыточный вес или ожирение;
- сахарный диабет второго типа;
- хронические болезни ЖКТ (целиакия, синдром раздраженного кишечника);
- заболевания печени и почек;
- снижение настроения;
- переломы в анамнезе.
«Я бы рекомендовал сдавать анализ на 25‑ОН витамин D хотя бы раз в год — в конце осени или зимой, когда уровень минимальный. Особенно важно это сделать, если есть апатия, мышечная слабость или пациент часто болеет», — уточняет Сейфуллаев.
Какие значения считать нормой?
Нормой считается уровень от 30 до 50 нг/мл. При этом значение ниже 20 — это уже выраженный дефицит, требующий коррекции. Значения от 20 до 29 — серый промежуток, когда многое зависит от самочувствия и других анализов.
«Избыток витамина D так же опасен, как и дефицит. Если человек принимает добавки без контроля, уровень может вырасти выше 100 нг/мл, что грозит гиперкальциемией, отложением кальция в почках, нарушением работы сердца», — предупреждает врач.
Лечение и профилактика
Если уровень витамина D ниже 20 нг/мл, назначается лечебная схема: 50 000 МЕ один раз в неделю, курсом на шесть–восемь недель, затем переход на поддерживающую дозу. Если уровень в пределах нормы, достаточно профилактической дозировки.
«Для большинства взрослых без тяжелых заболеваний профилактическая доза составляет 1000–2000 МЕ в сутки. Но для пациентов с ожирением или заболеваниями кишечника дозировка может быть выше, до 4000 МЕ в сутки», — уточняет Сейфуллаев.
Поддерживающая терапия должна быть постоянной в осенне‑зимний период. Важно помнить, что витамин D — жирорастворимый. Его принимают с едой, содержащей жир, либо сразу после приема пищи.
Сочетание с другими нутриентами
При дефиците витамина D обязательно оценивают уровень кальция, магния и витамина К2. Без магния витамин D плохо активируется, а без К2 кальций может откладываться в мягких тканях, вместо того чтобы попадать в кости.
«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда человек пьет витамин D, но уровень кальция в сыворотке не меняется. Это повод проверить магний, альбумин, общий белок и щелочную фосфатазу», — резюмирует эксперт.
Таким образом, после 35 лет метаболизм витамина D снижается. Это физиологический процесс, но при правильной диагностике и профилактике его можно компенсировать. Анализ на витамин D — простой и доступный метод раннего выявления дефицита, который помогает избежать целого спектра хронических проблем. Лучше один раз сдать анализ и узнать, что уровень в норме, чем годами жить с усталостью, нарушениями сна, инфекциями и не понимать, почему это происходит.
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