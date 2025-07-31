Анализ на витамин D — почему его нужно сдавать всем после 35 лет

Проблема нехватки витамина D перестала быть сезонной. Сейчас это одно из самых частых дефицитных состояний у взрослых, особенно старше 35 лет. О том, почему важно поддерживать его количество в норме, в беседе с «‎Рамблером» рассказал врач общей практики клиники «Синай» Фуад Сейфуллаев.

© Professor25/iStock.com

Симптомы дефицита витамина D

Недостаток витамина D часто протекает скрытно, особенно на ранних стадиях. Однако при углубленном расспросе пациента можно выявить следующие проявления:

постоянная усталость, снижение работоспособности,

мышечная слабость, особенно в проксимальных отделах,

боли в суставах и костях, особенно в поясничной и тазовой области,

склонность к частым простудам,

ухудшение настроения, тревожность, нарушения сна,

ломкость ногтей, выпадение волос,

у женщин — нарушения менструального цикла.

Почему именно после 35 лет?

«После 35 лет активность синтеза витамина D в коже начинает снижаться. Параллельно с этим у многих людей уменьшается физическая активность, растет масса тела, ухудшается состояние кишечника и печени — все это влияет на усвоение витамина», — говорит Сейфуллаев.

Витамин D синтезируется в коже под действием солнечного света, но и в южных регионах у горожан, по словам эксперта, фиксируется хронический дефицит. Причины просты: недостаточное пребывание на солнце, использование солнцезащитных кремов, одежда, перекрывающая кожу, возрастные изменения метаболизма.

Как отличить простую усталость от нехватки витаминов

Какие риски связаны с дефицитом?

Дефицит витамина D влияет сразу на несколько систем — не только на кости. Витамин D участвует в иммунной регуляции, в контроле воспаления, в синтезе нейротрансмиттеров. Его рецепторы есть в головном мозге, в сердце, в эндотелии сосудов.

Среди последствий дефицита:

Потеря костной плотности. Без витамина D не усваивается кальций. Даже если человек пьет добавки кальция — без D‑гормона эффект будет минимален. Рост воспаления. При низком уровне витамина D усиливаются провоспалительные цитокины, что повышает риск аутоиммунных процессов. Инфекции. У людей с недостатком витамина D чаще регистрируются ОРВИ, тяжелее протекает ковид, увеличивается частота обострений хронических инфекций. Сердечно‑сосудистые заболевания. Низкий уровень D ассоциирован с артериальной гипертензией, метаболическим синдромом, нарушениями липидного обмена. Депрессия и когнитивные сбои. Витамин D участвует в регуляции дофамина и серотонина. При его дефиците усиливаются тревожные и депрессивные симптомы.

Кому показан анализ?

Скрининг на витамин D стоит пройти всем, кто старше 35 лет, особенно если есть один или несколько факторов риска:

избыточный вес или ожирение;

сахарный диабет второго типа;

хронические болезни ЖКТ (целиакия, синдром раздраженного кишечника);

заболевания печени и почек;

снижение настроения;

переломы в анамнезе.

«Я бы рекомендовал сдавать анализ на 25‑ОН витамин D хотя бы раз в год — в конце осени или зимой, когда уровень минимальный. Особенно важно это сделать, если есть апатия, мышечная слабость или пациент часто болеет», — уточняет Сейфуллаев.

Какие значения считать нормой?

Нормой считается уровень от 30 до 50 нг/мл. При этом значение ниже 20 — это уже выраженный дефицит, требующий коррекции. Значения от 20 до 29 — серый промежуток, когда многое зависит от самочувствия и других анализов.

«Избыток витамина D так же опасен, как и дефицит. Если человек принимает добавки без контроля, уровень может вырасти выше 100 нг/мл, что грозит гиперкальциемией, отложением кальция в почках, нарушением работы сердца», — предупреждает врач.

Лечение и профилактика

Если уровень витамина D ниже 20 нг/мл, назначается лечебная схема: 50 000 МЕ один раз в неделю, курсом на шесть–восемь недель, затем переход на поддерживающую дозу. Если уровень в пределах нормы, достаточно профилактической дозировки.

«Для большинства взрослых без тяжелых заболеваний профилактическая доза составляет 1000–2000 МЕ в сутки. Но для пациентов с ожирением или заболеваниями кишечника дозировка может быть выше, до 4000 МЕ в сутки», — уточняет Сейфуллаев.

Поддерживающая терапия должна быть постоянной в осенне‑зимний период. Важно помнить, что витамин D — жирорастворимый. Его принимают с едой, содержащей жир, либо сразу после приема пищи.

Сочетание с другими нутриентами

При дефиците витамина D обязательно оценивают уровень кальция, магния и витамина К2. Без магния витамин D плохо активируется, а без К2 кальций может откладываться в мягких тканях, вместо того чтобы попадать в кости.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда человек пьет витамин D, но уровень кальция в сыворотке не меняется. Это повод проверить магний, альбумин, общий белок и щелочную фосфатазу», — резюмирует эксперт.

Таким образом, после 35 лет метаболизм витамина D снижается. Это физиологический процесс, но при правильной диагностике и профилактике его можно компенсировать. Анализ на витамин D — простой и доступный метод раннего выявления дефицита, который помогает избежать целого спектра хронических проблем. Лучше один раз сдать анализ и узнать, что уровень в норме, чем годами жить с усталостью, нарушениями сна, инфекциями и не понимать, почему это происходит.

Ранее мы писали, какие витамины помогают улучшить память.