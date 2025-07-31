Врач оценил возможность эпидемии сибирской язвы в Нижегородской области

© В городе N

Карантин по сибирской язве ввели в Воротынском округе из-за заболевших в селе коз. Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов рассказал, насколько инфекция опасна для людей и возможно ли эпидемия в Нижегородской области. Комментарием врача поделилось издание NewsNN.

По словам инфекциониста, самая частая форма сибирской язвы — кожная, при которой на поверхности тела появляется пятно, которое превращается в пузырек, а затем — в безболезненную язву с черной корочкой в центре. Также возможна лихорадка. Если вовремя начать пить антибиотики, болезнь, вероятнее всего, удастся побороть.

Легочная и кишечная — это более редкие, но очень опасные формы сибирской язвы. Заболевших, которые вовремя не обратятся ко врачу, скорее всего ждет летальный исход.

При этом Виктор Краснов подчеркнул, что сибирская язва не передается от человека к человеку, но ей можно заразиться от больного животного, в том числе если съесть его мясо. Поэтому он призвал тех, кто контактировал с больным скотом или ел подозрительное мясо, а потом заметил язвы на коже или другие симптомы, сразу обращаться ко врачу.

Специалист заявил, что эпидемия сибирской язвы в регионе невозможна, хотя ее возбудителем является бактерия, которая в виде спор может жить в земле столетиями. Из-за проведения работ в районе скотомогильников или ливней эти споры могут оказаться на поверхности и быть съедены животными вместе с травой.

«Скорее всего, именно это и произошло: животные на пастбище попали в зону старого природного очага и заболели. К счастью, заболевание вовремя выявили, и никто из людей не пострадал», — подытожил Виктор Краснов.

Ранее сообщалось, что план по ликвидации очага сибирской язвы утвердили в Нижегородской области.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»