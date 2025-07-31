В Калининграде сразу у трех пациенток удалили кисты на яичниках

В калининградском онкоцентре у трёх пациенток, не ходивших к гинекологу, удалили кисты на яичниках
В калининградском онкоцентре у трёх пациенток, не ходивших к гинекологу, удалили кисты на яичниках. Об этом рассказали в группе медорганизации во «ВКонтакте».
Хирурги успешно прооперировали 19-летнюю девушку и двух 50-летних женщин. Молодая пациентка не наблюдалась у гинеколога, а остальные приняли выросший живот за лишние килограммы. Каждое из удалённых новообразований отправили на гистологию, чтобы затем подборать схему лечения.
«Я хочу обратиться ко всем женщинам — прислушивайтесь к своему организму! Сбой в цикле, дискомфорт во внутренних органах, растущий плотный живот — это повод обратиться к врачу. Раз в полгода посещайте гинеколога. Многих проблем можно избежать, обнаружив их на ранней стадии. Рисков и последствий для пациента намного больше, когда формируется такое объёмное образование», — сказал врач отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии Игорь Болдов.