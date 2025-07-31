В Калининграде сразу у трех пациенток удалили кисты на яичниках

В калининградском онкоцентре у трёх пациенток, не ходивших к гинекологу, удалили кисты на яичниках. Об этом рассказали в группе медорганизации во «ВКонтакте».

Хирурги успешно прооперировали 19-летнюю девушку и двух 50-летних женщин. Молодая пациентка не наблюдалась у гинеколога, а остальные приняли выросший живот за лишние килограммы. Каждое из удалённых новообразований отправили на гистологию, чтобы затем подборать схему лечения.