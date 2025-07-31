Врачи спасли мужчину, который умирал и оживал 418 раз

Две недели назад в реанимационное отделение больницы был экстренно доставлен пациент в критическом состоянии после очередного приступа аритмии сердца.

Как выяснилось, 53-летнему мужчине после обширного инфаркта был установлен дефибриллятор, но прибор, рассчитанный на безостановочную работу в течение пяти лет, уже через четыре месяца начал давать сбои.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, дефибриллятор - это устройство для устранения различных зачастую крайне опасных видов нарушения сердечного ритма. У поступившего в больницу пациента за последние четыре месяца произошло 3,5 тысячи приступов и дефибриллятор сработал 418 раз, пишет РГ.

В результате заряд встроенного в устройство аккумулятора опустился на критически низкий уровень, поэтому новый сердечный приступ мог стать для мужчины роковым.

Уже на следующий день пациенту была выполнена операция по замене вышедшего из строя устройства, а еще через несколько дней проведена операция и полная диагностика, в ходе которой врачам удалось обнаружить очаги аритмии.

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