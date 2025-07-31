Камчатский врач рассказал, как принимал роды прямо во время землетрясения

Камчатские врачи во время землетрясения прославились своим профессионализмом и преданностью делу. Врачи региональных роддомов, несмотря на стихийное бедствие, оперативно эвакуировали женщин с детьми в безопасное место и прямо во время землетрясения помогли появиться на свет двум малышам.

Молодая роженица переживала потуги одновременно с подземными толчками. Благодаря помощи доктора Мгера Адамяна родилась здоровая девочка. До того, как кончилось землетрясение, врачи успели прооперировать еще одну пациентку.

Мгер Адамян, акушер-гинеколог краевого родильного дома №1:

«Страшно было, как и всем, но мы собрались и начали эвакуацию. После того как убедились, что все уже на улице, отправились в родильный зал принимать роды».

Одна женщина рожала самостоятельно, второй понадобилось кесарево сечение, сообщает «360». В обоих случаях роды прошли благополучно. Семьи рожениц уже обратились к местным властям с просьбой наградить врачей.

Ранее сообщалось, что врачи онкодиспансера во время землетрясения не стали прерывать операцию пациента. Видео операции транслировали не только на российских телеканалах, но и за рубежом. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов высоко оценил работу медиков и поручил подготовить документы для представления их к государственным наградам.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, магнитуда которого, по разным данным, достигла 8,8. Последовала также серия подземных толчков магнитудой от 5. Пострадал один человек. На Камчатке введен режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Отголоски землетрясения на Камчатке ощутили страны бассейна Тихого океана. По предварительным оценкам, афтершоковый процесс может длиться месяцами.