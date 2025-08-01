Эндокринолог оценил опасность самолечения «Оземпиком»

Риск бесконтрольного приёма аспирина намного выше.

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Ожирение — «болезнь-зависимость». Страдающим этим недугом необходима медикаментозная поддержка, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член СПЧ, председатель рабочей группы «Здравоохранение и народосбережение», врач-эндокринолог Ольга Демичева.

«Лекарственная поддержка человеку, который уже страдает ожирением, необходима для того, чтобы реально помочь. Ожирение — это болезнь-зависимость, которую можно сравнить с такой болезнью-зависимостью, как, например, алкоголизм. При ожирении мы не можем заставить совсем отказаться от приёма пищи. Пища — это единственная энергия, за счёт которой мы живём, поэтому гораздо сложнее лечить то же ожирение, чем алкоголизм. Самолечение семаглутидом вызывает вот такую колоссальную волну переживаний со стороны средств массовой информации. При том, что потенциальная опасность от применения аспирина бесконтрольного выше, чем от применения от того же семаглутида».

Ранее эндокринолог не исключила возникновение панкреатита после приёма препаратов для похудения. Среди других побочных эффектов встречаются тошнота и дискомфорт в брюшной полости.

По данным газеты «Ведомости», в России растёт уровень продаж «Оземпика» и его аналогов. По итогам полугодия спрос на эти препараты вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Граждане купили лекарств на 12,5 миллиарда рублей, сообщает издание, ссылаясь на подсчёты DSM Group. Издание отмечает, что похожую динамику зафиксировали аналитики RNC Pharma. Они считают, что продажи средств для лечения диабета за полугодие выросли в 4,2 раза и составили 11 млрд 700 млн рублей.