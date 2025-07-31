Российских гипертоников будут лечить по новым правилам

В министерстве здравоохранения Российской Федерации предложили обновить стандарты лечения гипертонии. В соответствии с новой инициативой среднюю продолжительность лечения людей с высоким давлением могут продлить до года вместо 10 дней. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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Документ представляет собой проект приказа об утверждении новых стандартов медицинской помощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. В документе определены объемы и виды медицинских вмешательств, включая лекарственную терапию, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов.

Список обязательных обследований для пациентов с высоким давлением может значительно расшириться — в Минздраве России предлагают добавить более шести новых диагностических процедур.

Среди новых диагностических требований — анализ крови на общий белок и билирубин, исследование активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и другие процедуры. В условиях стационара также предполагается ежедневный осмотр кардиолога с обязательным участием среднего и младшего медицинского персонала.

Существенным изменением может стать и средняя продолжительность лечения: вместо прежних 10 дней она теперь может составить до 12 месяцев.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной летальных исходов и инвалидности в стране. Сейчас всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендуется регулярно сдавать кровь для определения расширенного липидного профиля: уровней общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов.