В Минздраве высказались об инициативе о проверке образования врачей

Минздравы регионов поддержали инициативу о проверке образования врачей и создании специального регистра для этого. Такие данные приводят сервис "МедРокет" и портал "ПроДокторов".

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Респондентам предложили оценить инициативы о введении обязательной проверки образования врачей лечебными учреждениями и открытии федерального регистра медработников (ФРМР) для пациентов, чтобы те могли ознакомиться со сведениями об образовании специалистов. За проверку документов высказались 58% ответивших на запрос региональных Минздравов и 79% уполномоченных по правам человека. Приняли участие в опросе, но воздержались от высказывания позиции 14 Минздравов и 14 омбудсменов.

За последние два года на портале "ПроДокторов" было выявлено больше 300 случаев подделки документов об образовании медработников.

Врачебная категория 279 врачей оказалась вымышленной, еще 49 "специалистов" вообще не имели специального медицинского образования.

Как отмечает основатель медтех-платформы "МедРокет" и портала "ПроДокторов", врач-хирург, кандидат медицинских наук, председатель Комитета развития человекоцентричности здравоохранения Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Сергей Федосов, федеральный регистр медицинских работников с данными об образовании врачей существует, но он доступен исключительно для Минздрава и заполняющего данные о своих врачах лечебного учреждения.

"Мы считаем важным открыть регистр (ФРМР) для обычных пациентов и законодательно закрепить их право получать информацию об образовании медиков. Также мы выступаем за то, чтобы образование работника проверялось в обязательном порядке любой клиникой до приема врача на работу. Это могло бы стать дополнительной законодательной гарантией по защите прав пациентов на получение квалифицированной медицинской помощи", - отметил эксперт.

Врачебная категория 279 врачей оказалась вымышленной, а 49 "медиков" вообще не имели образования

Доступ пациентов туда, по его мнению, должен быть ограничен только информацией о медработниках, являющейся общедоступной в силу закона. Дополнительного согласия на публикацию персональных данных не потребуется ни от медицинских учреждений, ни от медицинских работников.

Федосов рассказал "РГ", что специалисты выявляют поддельные дипломы, проверяя их в Федеральном реестре сведений об образовании и квалификации, а также путем запросов в образовательные организации, где обучались медики.

"Однако охватить всех медицинских работников мы не можем, поэтому и существует такая острая потребность в изменении законов. Сейчас в законодательстве отсутствует прямая норма права, закрепляющая обязанность для медицинских учреждений проверять подлинность образования медицинских работников, которые приходят туда на работу", - уточняет эксперт.

В ассоциации предлагают внести изменение в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", где четко прописать, что сведения об образовании докторов медучреждение должно проверить в течение месяца.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что надо усиливать контроль за проверкой документов об образовании и последующих повышениях квалификации медработниками. Особенно ввиду того, что сегодня в сфере медицины очень много специалистов из бывших союзных республик и зарубежных стран. И здесь проверка тех дипломов, которые они предоставляют, должна быть особенно тщательной.