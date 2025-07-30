Минздрав рассмотрит создание регистра пациентов с мигренью

В Минздраве не исключили возможность создания федерального регистра людей, страдающих мигренью. Об этом заявил Андрей Москалёв, начальник отдела реализации регистрационных программ ведомства, во время круглого стола, посвящённого лечению мигрени.

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В настоящее время правительство уже утвердило перечень заболеваний для федерального учёта, куда вошли диабет, болезни лёгких и психические расстройства. Однако мигрень в этот список не включена. По словам Москалёва, формирование таких реестров требует времени и поэтапного подхода. Само постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Чиновник отметил, что развитие цифровых технологий в здравоохранении в перспективе позволит создать единую систему учёта всех заболеваний. Это поможет полностью перевести медицинскую статистику в электронный формат.