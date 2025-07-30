Медики спасли грудного малыша, проглотившего батарейку

В Сургуте медики перинатального центра провели экстренную операцию 11-месячному младенцу, проглотившему батарейку. Малыш был доставлен из Нефтеюганска в критическом состоянии.

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Как сообщила в своем телеграм-канале руководитель медучреждения Лариса Белоцерковцева, родители вовремя заметили проблему и сразу обратились за помощью.

Рентген показал, что батарейка диаметром 1,5 см застряла в верхней части пищевода, вызвав электрохимический ожог 3-й степени. Из-за высокого риска осложнений врачи приняли решение о срочной операции. Хирурги успешно извлекли инородный предмет, после чего ребенок прошел курс интенсивной терапии. Сейчас его состояние стабилизировалось, дальнейшее наблюдение проводится по месту жительства.

Этот случай вновь напоминает о важности контроля за мелкими предметами в зоне доступа детей. Врачи предупреждают: проглатывание батареек крайне опасно, так как они могут вызвать тяжелые ожоги внутренних органов в течение короткого времени. При подозрении на подобную ситуацию необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.