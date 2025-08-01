Эксперт предупредил о скрытой опасности лихорадки Западного Нила

Около 80% людей переносят лихорадку Западного Нила (ЛЗН) без симптомов или с незначительной интоксикацией организма. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Ранее итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что восьмой пациент с диагнозом лихорадка Западного Нила умер в Италии.

«У подавляющего большинства людей (около 80% случаев), особенно среди детей и молодежи, заболевание может проходить бессимптомно или сопровождаться незначительной лихорадкой и интоксикацией в течение нескольких дней, иногда с редким проявлением сыпи (около 20% случаев), на тяжелые формы заболевания приходится менее 1% всех зарегистрированных случаев», — сказала она.

Пшеничная уточнила, что вакцины от лихорадки Западного Нила пока не зарегистрировано. Основными мерами профилактики являются использование репеллентов и установка антимоскитных сеток на окна, чтобы защититься от комаров-переносчиков инфекции.

На территории РФ главными резервуарами инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Некоторые виды пернатых, которые ранее обитали в Африке, адаптировались к жизни на юге России и постепенно осваивают новые территории, заражая местных птиц.

«Специалисты связывают увеличение заболеваемости с глобальным потеплением, которое создает условия не только для сохранения вируса в организме комара, но и для его размножения, а также передачи потомству», — отметила она.

Для выявления болезни специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали ПЦР-тест на выявление ЛЗН в течение четырех часов. Он позволяет оперативно получить объективную информацию о текущей эпидситуации в стране.

Лихорадка Западного Нила - зоонозная природно-очаговая инфекция, проявляющаяся у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях может наблюдаться поражение центральной нервной системы (ЦНС). Основными переносчиками инфекции являются комары рода Culex. От человека к человеку заболевание не передается.