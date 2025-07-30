Врачи удалили проволоку из живота мужчины

Две недели проносил в своем животе… проволоку житель Подмосковья. Предмет проник в тело мужчины во время чистки газонокосилки.

Как узнал «МК», на днях в красногорскую больницу обратился 66-летний мужчина с жалобами на резкие боли в коже живота. Врач осмотрел пенсионера и обнаружил около его пупка плотное болезненное образование размером 4×5 см.

За дело взялись хирурги. Из живота пациента они извлекли небольшую проволоку. Именно она причиняла сильную боль, а вокруг ее местонахождения уже начался воспалительный процесс. Увидев проволоку, мужчина вспомнил, при каких обстоятельствах она оказалась у него в животе. Недавно он очищал газонокосилку металлической дисковой щеткой. Защитной одежды на нем не было. Во время работы несколько щетинок отлетели в сторону пенсионера и слегка поранили его. Однако он не придал этому значения, решив, что отделался несколькими царапинами. Тем не менее одна из щетинок проникла в кожу и едва не привела к развитию абсцесса.

Сейчас мужчине проводят терапию для купирования остаточного воспалительного процесса. В ближайшее время он сможет выписаться.