Мужчина шпионил за семьей и насиловал жену из-за побочного эффекта таблеток

Мужчина с болезнью Паркинсона стал странно себя вести после того, как начал принимать таблетки. Об этом изданию Terra рассказала его дочь, которая предпочла остаться анонимной.

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Как пояснила женщина, ее отец принимал ропинирол, который контролировал тремор и проблемы с равновесием, но одновременно с этим дал необычный побочный эффект. Так, он стал замкнутым, а вскоре его дочь нашла на чердаке множество рукописных заметок и звукозаписывающих устройств, которые он использовал, чтобы шпионить за всей семьей.

Из них женщина узнала, что отец регулярно посещает порнографические сайты, а также пытается в любой мелочи найти доказательства внебрачных связей жены. Когда она рассказала об этом матери, то та призналась, что муж насиловал ее. Только на приеме у врача дочь мужчины узнала, что данное лекарство и другие препараты с аналогичным механизмом действия могут приводить к импульсивному поведению, в том числе повышению сексуальной активности и тяге к азартным играм.