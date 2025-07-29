Врач рассказал, как не заразиться иерсиниозом

Летом увеличивается риск подхватить иерсиниоз. Данная инфекция, известная как «мышиная болезнь», передается через продукты, воду и бытовые поверхности, загрязненные испражнениями мышей и грызунов. Симптомами иерсиниоза являются высокая температура, расстройство органов пищеварения, воспаление печени, почек и селезенки. Врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Вера Сережина рассказала, как избежать эту болезнь.

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Инфекция попадает в холодильник через свежую зелень и ранние овощи, собранные на даче. Эти продукты могут быть заражены бактериями через контакты с почвой. При хранении таких овощей в холодильнике, образуются благоприятные условия для размножения бактерий, особенно если они хранятся рядом с сырым мясом или молочной продукцией.

«Спустя 1-7 дней после употребления зараженных иерсиниями, появляются лихорадка до 40 градусов, озноб, боли в горле. Симптомами заболевание похоже на ангину или грипп. Либо может начинаться как пищевое отравление с болью в животе, тошнотой, рвотой и диареей. А после бактерия с кровотоком проникает в печень, селезенку, почки, нервную систему, суставы, появляется сыпь на коже. Все эти симптомы неспецифичны и для выявления иерсиниоза нужна диагностика. А отсутствие антибиотикотерапии приводит к тому, что инфекция затягивается и вызывает вторичные осложнения — гепатит, менингит, артрит», — объяснила Сережина в беседе с РИАМО.

Для защиты от болезни эксперт советует проводить дератизацию помещений и приусадебных участков. Особенно внимательными надо быть при выборе продуктов для свежих салатов. У корнеплодов не должно быть повреждений, а тем более надкусов, так как микробы будут находиться внутри овоща — срезать поврежденную часть бессмысленно, продукт нужно утилизировать, добавила врач.

Зелень, овощи, ягоды, особенно с дачь необходимо замачивать в мыльном растворе на 20 минут, а после тщательно промывать под проточной водой и ополаскивать кипяченой водой. После зелень надо промакнуть салфеткой. При хранении зелени в холодильнике, необходимо использовать герметичную упаковку — банку с завинчивающейся крышкой или контейнер.

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