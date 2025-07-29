В Ингушетии построят интернат для психоневрологических больных

В Малгобеке Ингушетии через два года введут в эксплуатацию первый в регионе современный интернат для психоневрологических больных на 200 мест.

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Учреждение строится при поддержке Министерства труда России в рамках федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг". На его строительство предусмотрено полтора миллиарда рублей.

Для будущего интерната выделено более трех гектаров земли. В нем создадут условия для эффективного лечения и комфортного пребывания пациентов. По проекту, в том числе, предусмотрены банно-прачечный комплекс, столовая, места для досуга и отдыха, прогулочные зоны.

Строительство интерната началось несколько месяцев назад и ведется по графику. В Ингушетии это будет первое современное психоневрологическое учреждение.

Действующий республиканский интернат, расположенный в селе Пседах, был построен еще в сороковых годах прошлого века, и, понятно, условия там далеки от нормальных. Здание старое и изношенное, к тому же учреждение переполнено: при вместимости 50 человек в нем проживает на треть больше.