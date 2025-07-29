В Ингушетии построят интернат для психоневрологических больных
В Малгобеке Ингушетии через два года введут в эксплуатацию первый в регионе современный интернат для психоневрологических больных на 200 мест.
Учреждение строится при поддержке Министерства труда России в рамках федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг". На его строительство предусмотрено полтора миллиарда рублей.
Для будущего интерната выделено более трех гектаров земли. В нем создадут условия для эффективного лечения и комфортного пребывания пациентов. По проекту, в том числе, предусмотрены банно-прачечный комплекс, столовая, места для досуга и отдыха, прогулочные зоны.
Строительство интерната началось несколько месяцев назад и ведется по графику. В Ингушетии это будет первое современное психоневрологическое учреждение.
Действующий республиканский интернат, расположенный в селе Пседах, был построен еще в сороковых годах прошлого века, и, понятно, условия там далеки от нормальных. Здание старое и изношенное, к тому же учреждение переполнено: при вместимости 50 человек в нем проживает на треть больше.
«Новое психоневрологическое учреждение давно необходимо Ингушетии. Пока десятки больных людей - жителей республики - остаются дома без лечения. Открытие интерната позволит значительно сократить очередь нуждающихся в размещении в специализированном заведении и обеспечить хорошие условия оказания им медицинской помощи. Это будет важный шаг в развитии социальной инфраструктуры региона», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.