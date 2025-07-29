В Подмосковье годовалый мальчик, находясь на даче, подобрал с пола обработанную крысиным ядом крупу. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

По словам матери, ребенок находился один в комнате меньше минуты. Он залез под стол и нашел зерна. Женщина сразу вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали в ближайшую больницу, а затем направили в центр им. Рошаля бортом санитарной авиации.

Состояние маленького пациента оценивалось как тяжелое, его перевели в реанимацию. Врачи экстренно провели внутривенную инфузионную терапию для быстрого выведения токсинов из организма. Помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления. В этом особая заслуга матери, которая сразу обратилась к врачам. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже вернулся домой.