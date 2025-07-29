В Москве начали тестирование ИИ для точной диагностики инсульта

Проверка и оценка системы со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) для диагностики инсульта и отбора пациентов на хирургическое лечение проходит в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«В Москве проходит клиническую валидацию ИИ-система для диагностики инсульта и отбора пациентов на хирургическое лечение. Ее создали врачи ГКБ им. И. В. Давыдовского совместно со столичной инновационной компанией в рамках нашей грантовой программы при поддержке Медтеха», — написал Собянин.

По его словам, система встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает принимать решение о необходимости и эффективности операции при ишемическом инсульте. Для анализа используются КТ и МРТ-снимки. также система способна предложить оптимальную тактику ведения пациента.

Мэр добавил, что разработку протестировали в инсультном стационаре ГКБ им. И. В. Давыдовского. Он подчеркнул, что система лишь помогает врачу, финальное решение по каждому случаю всегда принимает специалист. Искусственный интеллект страхует в сложных ситуациях, обращает внимание на потенциальные риски и сокращает вероятность диагностических ошибок.