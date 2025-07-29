Когда в России станет доступна новая вакцина от менингококка

Разработанная учеными Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вакцина от менингококковой инфекции начнет применяться в России в 2027 году, подача документов на ее регистрацию планируется к концу 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

"Ожидается, что вакцина будет доступна для применения в 2027 году", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России вакцина против менингококка производится на территории предприятия по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции.

"На данный момент препарат находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача досье на регистрацию вакцины", - отмечается в сообщении.

По данным агентства, вакцина имеет уникальный состав, который включает серотипы A, C, Y, W, а также рекомбинантный компонент B, который вызывает тяжелый сепсис в 30% случаев заражения и является самым распространенным на территории России.