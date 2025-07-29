Эксперт ответил, какая ситуация с COVID-19 и гриппом в России

Эксперт Чуланов: в России благополучная ситуация с COVID-19 и гриппом
Подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ обычно наблюдается осенью, в настоящий момент ситуация с гриппом и COVID-19 в России благополучная. При этом готовиться к сезонному подъему заболеваемости следует начинать сейчас, в том числе проводить вакцинопрофилактику гриппа, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Нет, пока мы не видим никакого подъема заболеваемости ни гриппом, ни COVID-19. Сейчас ситуация благополучная, и мы должны постараться сохранить это благополучие. Одним из инструментов является вакцинопрофилактика", - сказал Чуланов, отвечая на вопрос о начале сезонного подъема заболеваемости.
По словам специалиста, подъем заболеваемости ожидается ближе к концу октября. При этом уже сейчас важно начать вакцинацию против гриппа, чтобы иммунитет населения был готов к началу эпидсезона. Кроме того, регионы уже начали получать вакцины, в том числе четырехвалентные и трехвалентные, которые эффективно защищают от развития заболевания и его тяжелых форм.
Инфекционист отметил, что сказать, какие возбудители ОРВИ будут доминировать в структуре заболеваемости, пока нельзя. В прошлом эпидсезоне значимую долю занимали ОРВИ, вызванные риновирусом и РС-вирусом.
"Возбудителей острых респираторных инфекций очень много, основных около десяти. Но мы особое внимание обращаем на грипп. Потому что грипп способен протекать тяжело, с развитием опасных осложнений, в том числе пневмонии. Поэтому так важно заблаговременно привиться от гриппа. Особенно грипп опасен для маленьких детей, беременных, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Другие инфекции, они тоже могут быть, но они значительно более редко вызывают тяжелые поражения и поэтому менее значимы с точки зрения системы здравоохранения", - подчеркнул он.