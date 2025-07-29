Эксперт ответил, какая ситуация с COVID-19 и гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ обычно наблюдается осенью, в настоящий момент ситуация с гриппом и COVID-19 в России благополучная. При этом готовиться к сезонному подъему заболеваемости следует начинать сейчас, в том числе проводить вакцинопрофилактику гриппа, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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"Нет, пока мы не видим никакого подъема заболеваемости ни гриппом, ни COVID-19. Сейчас ситуация благополучная, и мы должны постараться сохранить это благополучие. Одним из инструментов является вакцинопрофилактика", - сказал Чуланов, отвечая на вопрос о начале сезонного подъема заболеваемости.

По словам специалиста, подъем заболеваемости ожидается ближе к концу октября. При этом уже сейчас важно начать вакцинацию против гриппа, чтобы иммунитет населения был готов к началу эпидсезона. Кроме того, регионы уже начали получать вакцины, в том числе четырехвалентные и трехвалентные, которые эффективно защищают от развития заболевания и его тяжелых форм.

Инфекционист отметил, что сказать, какие возбудители ОРВИ будут доминировать в структуре заболеваемости, пока нельзя. В прошлом эпидсезоне значимую долю занимали ОРВИ, вызванные риновирусом и РС-вирусом.