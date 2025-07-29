Чем грозит новый штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19 «Стратус» вызывает заболевание, которое переносится как легкая форма ОРВИ, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Алексей Ртищев.

На 23 июня в России зафиксировано уже 114 случаев заражения «Стратусом», больше половины из них — в Москве. Этот вариант похож на другие варианты «омикрона» и переносится большинством пациентов достаточно легко, но может представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом.