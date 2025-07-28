Тест на гепатит С предложили включить в программу детской диспансеризации

С этого года всех взрослых начиная с 25 лет во время диспансеризации проверят на гепатит С, причем тестирование будут повторять каждые 10 лет. При этом скрининг надо распространить и на детей. Заболевание развивается долгое время бессимптомно, а ранняя диагностика поможет провести лечение на стадии, когда инфекция еще не начала тотально разрушать организм. Об этом говорили участники круглого стола, обсудив результаты федерального проекта по борьбе с гепатитом С.

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За последние годы ситуация с этой опасной инфекцией поменялась кардинально.

«Приняты клинические рекомендации, обеспечивающие лечение на самом современном уровне. С осени прошлого года формируется федеральный перечень пациентов с гепатитом С. Лечение взрослых организовано и в стационаре, в том числе с дневным пребыванием, и амбулаторно, что увеличивает охват терапией. А в отношении детей и вовсе принято прорывное решение - всех обеспечивает лечением фонд "Круг добра"»‎, — отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Большой плюс - с 2025 года скрининг на гепатит С включен в программу диспансеризации - это дает возможность выявлять инфицированных людей на ранней бессимптомной стадии. Действительно, взрослых пациентов с гепатитом С сейчас стало больше - это связано с тем, что стали выявлять инфицированных. Пока широкого скрининга не было, гепатит С часто был случайной находкой - его обнаруживали, например, проводя анализы перед операцией.

«Теперь важно не потерять каждого, организовать правильную маршрутизацию от терапевта, курирующего диспансеризацию, к врачу-инфекционисту»‎, — отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«Скрининг определяет антитела к гепатиту С, но это еще не значит, что человек болен. Для подтверждения диагноза нужно углубленное обследование, поэтому очень важна связь первичного звена с инфекционной службой»‎, — пояснил Чуланов.

Что касается детей, тут за последнюю пару лет достигнут большой прогресс: эксперты говорят, что есть все возможности добиться элиминации этой инфекции у детского населения.

«Заболеваемость гепатитом С у детей уже снизилась более чем вдвое - с 2,4 случая на 100 тыс. населения до 0,9 в 2024 году»‎, — сообщил президент Детского НКЦ инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.

Благодаря тому, что с прошлого года все дети с таким диагнозом получают самое современное лечение, от инфекции полностью избавились уже несколько тысяч юных пациентов.

Как подчеркнул академик Лобзин, сейчас с этим заболеванием остались "несколько сотен детей на всю страну". Причем многие из них пока просто не могут получать терапию, так как лечение начинается с трехлетнего возраста. Конечно, возможно, есть дети, у которых инфекция еще не выявлена. Именно для того и нужно включить скрининг на гепатит С в программу детской диспансеризации.

Если обеспечить эту цепочку: скрининг - постановка диагноза - полноценное лечение, то добиться полной элиминации гепатита С у молодого поколения можно уже в ближайшие несколько лет, - отметили участники круглого стола. И это очень важно, потому что современные препараты полностью "очищают" организм от вируса, и ребенок вырастает здоровым.

Кстати, еще недавно завозившиеся из-за рубежа препараты теперь производятся в России, а потому стоимость лечения стала существенно ниже - на 20-25 процентов.