Врачи спасли электросамокатчику голову после падения

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила об уникальной операции, которую провели врачи отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ». Там спасли 36-летнего мужчину, который получил множественные переломы черепа при падении с электросамоката.

Он был экстренно доставлен в больницу подмосковного города Жуковский со множественными переломами мозгового и лицевого отдела черепа. Хирург Тамаз Тотладзе рассказал, что операция шла более трёх часов. Врачам пришлось в буквальном смысле снять кожу головы, зафиксировать все переломы специальными крепежами, а после вернуть её на место, сохранив облик пациента.

По словам медиков, операция прошла успешно. Электросамокатчик находится в стабильном состоянии, но на его полное восстановление нужно достаточно много времени. Можно сказать, что этому пациенту повезло.

Врачи настоятельно рекомендуют пользователям СИМ соблюдать скоростной режим и избегать опасных манёвров, особенно на неровных поверхностях. Для защиты от падения и тяжёлых травм нужно использовать шлем и специальное снаряжение. Самонадеянность в этом случае — не лучший советчик.