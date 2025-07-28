Врач предупредил об опасности поцелуев умершего на похоронах

Во время похорон многие люди целуют умершего человека в лоб. Однако инфекционист Эдимилсон Миговски в беседе с изданием Terra предупредил, что такая традиция является опасной для здоровья.

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«Микробиота кожи живого человека отличается от мертвого. После смерти происходят изменения, связанные с увеличением количества бактерий, потенциально способных вызывать различные болезни», — объяснил Миговски.

По словам специалиста, наибольшую опасность представляют глаза, нос и рот покойника, поскольку они являются входными воротами для инфекций. К тому же у людей, которые испытывают стресс из-за смерти человека, ухудшается работа иммунитета, поэтому они становятся более восприимчивыми к патогенам, заключил врач.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал о заболеваниях, передающихся через рукопожатия. По его словам, таким способом можно заразиться сальмонеллезом и дизентерией.