Роспотребнадзор готов оказать содействие Конго

Роспотребнадзор выражает готовность помочь Республике Конго в связи с эпидемией холеры на острове Мбаму, департамент Браззавиль. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В связи с объявлением Министерством здравоохранения и народонаселения Республики Конго эпидемии холеры в санитарном округе острова Мбаму, департамент Браззавиль, Роспотребнадзор выражает готовность оказать поддержку конголезской стороне. В рамках программы содействия странам Африки, российская сторона предлагает помощь в проведении противоэпидемических мероприятий. В частности, Роспотребнадзор готов предоставить российские тесты и реагенты для диагностики инфекций, а также направить группу специалистов ведомства для оказания практической помощи на месте»‎, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в 2023 году благодаря совместной работе специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Республики Конго удалось в кратчайшие сроки остановить вспышку острых кишечных инфекций. По итогам работ заболеваемость снилась в 16 раз.