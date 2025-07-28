Эксперт оценил новый проект по борьбе с гепатитом C

Реализация федерального проекта "Борьба с вирусным гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания" к концу 2030 года должна снизить заболеваемость вирусным гепатитом C в России на не менее чем 15% и смертность на 20%, что поможет сохранить не менее 98 тысяч жизней. Об этом сообщил руководитель координационного центра федерального проекта Константин Глебов.

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«В результате реализации проекта [Борьба с вирусным гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания] к концу 2030 года планируется снизить заболеваемость вирусным гепатитом не менее чем на 15%, а смертность не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98 тысяч жизней»‎, — сказал он на пресс-конференции ТАСС "Борьба с гепатитом С в России: первые результаты федерального проекта".

По его словам, в ходе реализации мероприятий планируется увеличить охват лечением пациентов с этим заболеванием - полный курс противовирусной терапии к 2030 году должны получить не менее 154,8 тыс. человек. В рамках дневного стационара должно быть пролечено не менее 182 тыс. пациентов, при этом процент выздоровевших среди этих пациентов с достижением устойчивого вирусологического ответа должен достичь не менее 93-95%.

Глебов отметил, что в России введен скрининг на антитела к гепатиту C у возрастной группы 25 лет и старше, который проводится раз в 10 лет для своевременного выявления и начала лечения заболевания.