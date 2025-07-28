ЦНИИЭ Роспотребнадзора проводит акцию ко Дню борьбы с гепатитом

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора проводит акцию "Действуй без промедления", в рамках которой каждый желающий сможет бесплатно сдать анализ на гепатит С или В. Акция приурочена ко Дню борьбы с гепатитом, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

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«28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в этом году проходит под девизом: "Борьба с гепатитом: разрушим преграды". Эта дата - повод активизировать усилия для противодействия этому заболеванию, повысить доступность комплексной гепатологической помощи и добиться того, чтобы к 2030 г. гепатит перестал быть угрозой здоровью населения. Ко Дню борьбы с гепатитом с 28 по 31 июля Центр молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию "Действуй без промедления", в рамках которой любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на гепатит С или В»‎, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 2023 года в ЦНИИЭ Роспотребнадзора проходят занятия Школы пациентов с вирусным гепатитом. Кроме того, на базе Российской платформы агрегации информации о геномах вирусов институт осуществляет геномный мониторинг за циркулирующими штаммами вирусов гепатитов, позволяющий отслеживать молекулярные изменения в структуре вирусов и развивающуюся лекарственную резистентность.

«Современные технологии позволяют своевременно выявить маркеры вирусных гепатитов. В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны наборы реагентов для диагностики этой инфекции методом ПЦР»‎, — заключили в институте.

Гепатит - это воспалительное заболевание печени. Существует пять основных его вирусов, известных как гепатит А, В, С, D и E. Гепатит А и Е передается чаще через загрязненные продукты питания, воду, в результате бытовых контактов, гепатит В - во время половых контактов и через зараженную кровь, также возможна передача от матери плоду (вероятность заражения увеличивается при наличии ВИЧ-инфекции). Заражение вирусом С и D происходит при использовании нестерилизованных инструментов и попадании вируса в кровь. Вирус D проявляется только у пациентов с гепатитом В.