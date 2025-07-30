Медики спасли 95-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту

Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы спасли жизнь престарелой пациентке с пульсом 20 ударов в минуту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Бригада скорой помощи экстренно доставила женщину в возрасте 95 лет с полной блокадой сердца в региональный сосудистый центр Егорьевской больницы. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое: частота сердечных сокращений снизилась до 20 ударов в минуту, при норме в 60–100 ударов в минуту», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, при подобном состоянии существует высокий риск остановки сердца.

«Учитывая возраст пациентки, соотношение пользы оперативного лечения и риска возможных осложнений, мы выбрали метод имплантации постоянного кардиостимулятора. В ходе операции, которая длилась 35 минут, мы установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца, а далее подключили его конец к кардиостимулятору», – цитирует пресс-служба руководителя регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фурката Гафурова.

В министерстве добавили, что в настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, проходит первый этап реабилитации и скоро будет выписана домой.