Опрос показал, на чьи деньги лечат зубы россияне

Абсолютное большинство россиян лечат зубы за счет собственных средств, а также по полисам ОМС или ДМС (88%). Кредиты или рассрочку на лечение и протезирование зубов оформляли всего 2%. Чаще люди на эти цели предпочитают занимать деньги у знакомых (7%), а не обращаться в банк.

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Такие данные были получены в ходе исследования сети клиник «Будь Здоров» и компании «Ингосстрах». Опрос провел Финуниверситет при Правительстве РФ, в нем приняли участие 6000 респондентов из 37 городов России численностью от 500 тыс.

В основном россияне стараются бесплатно лечить зубы по ОМС — таких 69%. Комбинируют платные и бесплатные услуги 18%, а вот 4% лечатся исключительно за деньги. При этом средний чек у большинства (38%) не превышает 3 000 рублей. Однако 17% опрошенных платят за визит в среднем более 15 000 рублей.

«Если говорить именно о сегменте частной медицины, то рост пациентов на платное лечение имеет четкую тенденцию к увеличению. Люди выбирают частные клиники, так как ожидают получить высокий уровень сервиса, комфорта, индивидуальный подход; удобное расположение и график работы, удобство записи, отсутствие очередей. Также среди преимуществ пациенты называют широкий спектр услуг, современное оборудование, технологии, высокий уровень профессиональных компетенций медицинского персонала. Чаще пациенты при выборе ориентируются на репутацию медицинского учреждения, предпочитая проверенные клиники с большим опытом, официальными лицензиями, отличными специалистами и хорошими отзывами», — рассказал главный специалист по направлению «стоматология» сети клиник «Будь Здоров», заведующий отделением стоматологии клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Алексей Глуходед.

Как отмечает директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анастасия Скурихина:

«Стоматологические услуги в составе ДМС пользуются спросом, и для крупных корпоративных страхователей программы страхования, обеспечивающие такие услуги, являются обязательной опцией. Спрос на стоматологические услуги высок в принципе у россиян. В этом можно убедиться, оценив число коммерческих стоматологических клиник. Значит, в ДМС спрос на такие программы будет соответствовать. При этом внутри выплат по корпоративному договору ДМС расходы на стоматологические услуги составляют обычно около 30%. По структуре выплат внутри стоматологических услуг, конечно, на первом месте расходы на лечение по поводу кариеса и осложненного кариеса просто потому, что кариес — это самое частое заболевание зубов. Они могут составлять более 60% от всех выплат за стоматологические услуги. Но распределение долей в структуре выплат по диагнозам и типам услуг зависит от наполнения программы страхования».

Наиболее популярным способом экономии на услугах стоматолога остается профилактика — 37% предпочитают профилактику лечению. Далее следуют скидки и акции от клиник (34%) и лечение по ОМС (28%). Поехать к недорогому стоматологу в другой регион готовы всего 4% россиян.

Раз в год обращаются к стоматологу 22% респондентов, еще чаще — 2-4 раза в год — 12%. Каждый третий посещает дантиста только при необходимости или острой боли.

Самыми частыми причинами для посещения лечение кариеса и профилактический осмотр (44%), острая боль (27%) и эстетические процедуры (17%).