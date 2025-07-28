Как кардиостимулятор разделил жизнь девушки на «до» и «после»

Калининградке Юлии ещё в детстве поставили диагноз «АВ-блокада третьей степени». Это редкое и сложное нарушение сердечных ритмов — её пульс мог падать до 30 ударов в минуту. Выносить ребёнка казалось недостижимой мечтой, но всё-таки однажды Юля стала мамой. Историей о победе над недугом, о своём кардиостимуляторе и о профессионализме калининградских врачей женщина поделилась с «Клопс».

В третьем классе Юлия перенесла грипп. Болезнь текла тяжело, появилась слабость, но сразу этому не придали значения.

«Ну, девочка, ну слабенькая, ничего страшного. Бывает», — говорили все вокруг.

«Но однажды, уже в старших классах, после очередного вирусного заболевания у меня посинел носогубный треугольник, — поделилась Юлия. — Положили в больницу, провели обследование и поставили диагноз. "Блокада"».

Девушку освободили от уроков физкультуры и выпускных экзаменов. Рожать ей прямо не запрещали, но предупреждали о риске умереть во сне от внезапной остановки сердца. И сразу рекомендовали установить кардиостимулятор.

Подростковый максимализм не дал тогда отнестись к совету врачей серьёзно. Недомоганий, тем более резкого ухудшения состояния она не ощущала. Юлия продолжала заниматься спортом, даже ходила в горы. Если организм справляется с этим, значит, сможет справиться и с беременностью, думала она.

«К тому же меня в детстве напугали врачи, — вспоминает женщина. — Говорили, мол, нужен только импортный кардиостимулятор, отечественный может просто убить. Конечно, я наотрез отказалась от прибора, чтобы не рисковать».

Всё только ухудшалось

Но время шло, и уверенность в здоровье стала давать слабину. Если в 18-25 лет пульс девушки достигал ещё хотя бы 48 ударов в минуту (в норме — диапазон от 60 до 100 — ред.), то после 35 лет он стал набирать максимум 30. Всё чаще появлялись слабость, сонливость, нарушение внимания. Юле приходилось постоянно двигаться, чтобы разогнать пульс до ста. Только в эти моменты она чувствовала себя относительно хорошо.

И когда настал момент вплотную задуматься о ребёнке, она уже была далеко не так уверена, что это ей по плечу.

«Никто из врачей не мог точно сказать, что будет со мной при таком диагнозе во время беременности, — говорит женщина. — Информации очень мало. Да и та — без конкретики».

Какая глупая причина

На восьмой неделе беременности Юля впервые испугалась: из-за микроостановок сердца у неё вдруг стало темнеть в глазах.

«Это напоминало погружение во тьму и резкое выныривание», — вспоминает она.

Чуть позже Юлия уже не могла подняться с постели. Мир начал тускнеть. А в голове билась одна мысль.

«Какая глупая причина смерти. Ну почему я побоялась вовремя поставить кардиостимулятор...»

Оставалось только молиться — за свою жизнь и за жизнь нерожденного малыша.

На грани

Скорая привезла будущую мать в кардиологический центр.

«Я случайно услышала разговор врачей, — делится Юлия. — Говорили, что я не выживу. Что случай непростой, нужно собирать консилиум».

Ей сразу установили временный кардиостимулятор: сделали надрез в шее и через вену ввели проводок к сердцу, чтобы давать ему нужные импульсы. Аппарат-батарейка лежал рядом на подушке. Это помогло выиграть время, чтобы подготовиться к операции.

Вживлять основной кардиостимулятор нужно было с использованием рентгена. Для беременных это опасно — как и общий наркоз. Но после долгих совещаний врачи нашли способ обойти риски и спасти и маму, и малыша.

Шанс на жизнь

К тому времени Юля уже ощутила разницу.

«Я плакала от собственной дурости, — говорит она. — Почему раньше отказывалась от прибора?! Ведь мне стало гораздо легче».

Установка основного кардиостимулятора проходила под местным наркозом. Юлю бережно накрыли защищающими от рентгеновского излучения одеялами. Батарейку прибора вживили под ключицу. Длилась процедура минут тридцать.

«Помню, как слышала свист провода, тянущегося к моему сердцу», — говорит Юлия. А спустя час она уже могла ходить.

Молодая мать до сих пор с теплом вспоминает и врачей, и медбратьев, которые не давали ей унывать. Приносили книги, подбадривали шутками. Главное — от них пахло жизнью: парфюмом, едой и просто улицей.

«Это придавало мне сил, — вспоминает женщина, — я хотела дышать, хотела ещё раз вдохнуть свежий воздух».

В Питер на роды не успели

После операции калининградка чувствовала себя замечательно. У маленького тоже всё было хорошо. Однако а самостоятельных родах речь уже не шла.

«Только кесарево и только в Санкт-Петербурге», — твердили врачи.

Но день «икс» настал для всех неожиданно, сын решил появиться на свет раньше срока, на восьмом месяце. По словам Юлии, всё произошло так скоротечно, что времени готовить операционную не хватило и мальчик родился естественным путём. Акушеры оценили его на восемь баллов по шкале Апгар.

«Помню, ко мне прибежал врач, — продолжает Юлия. — Сказал, что он из кардиоцентра, посмотреть. Женщина, родившая с кардиостимулятором, — уникальный случай!»

Планы на будущее

С кардиостимулятором она живёт уже четвёртый год. Пульс поднялся до 70 ударов в минуту, ушла одышка. Теперь Юлия с лёгкостью преодолевает лестничные марши и даже совершает велосипедные прогулки.

«Есть, конечно, и минусы, но это ерунда, — улыбается она. — Нельзя, например, делать лазерную чистку лица и зубов: говорят, нарушится сигнал прибора. Нельзя проходить рамки металлоискателя — я всегда ношу с собой справку, и меня потом для досмотра отводят в отдельную комнату».

В ближайшие годы женщине нужно будет заменить электростимулятор на более мощный. Но к этой процедуре она уже готова. Больше Юлия врачей не боится.