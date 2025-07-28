Мужчина проехал более 3000 километров ради спасения незнакомца

В Бразилии мужчина по имени Ренату Перейра Линьярес проехал более 3000 километров ради спасения незнакомца, которому потребовался костный мозг. Об этом рассказало издание Banda B.

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Несколько лет назад Линьярес пришел сдать кровь в Центр гематологии и гемотерапии, где увидел объявление о возможности стать донором костного мозга. Он обратился с этим вопросом к медсестре, после чего его внесли в соответствующий реестр. Через год бразильцу позвонили и сообщили, что его костный мозг требуется пациенту из другого штата.

В результате бразилец преодолел более трех тысяч километров, чтобы спасти жизнь незнакомцу. Причем в другой штат он отправился не один, а вместе с женой и 12-летней дочерью, которые признались, что очень гордятся им. Сам Линьярес отметил, что врачи несколько раз спрашивали его о готовности к этой процедуре, но он даже не сомневался в своем решении.

Ранее в Испании благодаря анонимному донору выжили семь человек. Он пожертвовал сразу несколько своих органов, в том числе и сердце.