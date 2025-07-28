В России устроят проверку знаний медработников

Эксперты в области права разработали действенный метод для подтверждения подлинности дипломов и сертификатов медицинских работников. Эта инициатива нашла поддержку среди региональных властей.

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Согласно опросу, проведенному компанией «МедРокет» (создателем портала «ПроДокторов»), более половины региональных органов управления здравоохранением и уполномоченных по правам человека выразили согласие с предложением о проверке квалификации врачей. В опросе приняли участие 45 региональных министерств здравоохранения и 43 омбудсмена.

Участникам опроса было предложено оценить инициативы по введению обязательной проверки документов об образовании врачей медицинскими учреждениями, а также по открытию доступа пациентам к федеральному регистру медработников (ФРМР) для ознакомления с информацией об их образовании. Идею проверки документов поддержали 58% региональных минздравов и 79% уполномоченных по правам человека. При этом 14 минздравов и 14 омбудсменов, участвуя в опросе, не выразили четкой позиции.

Как отметил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук, данная проблема вызывает серьезные опасения в контексте защиты конституционного права граждан на качественное и безопасное медицинское обслуживание.

За последние два года на портале «ПроДокторов» было выявлено свыше 300 случаев фальсификации документов об образовании у медицинских работников. У 279 врачей была указана несуществующая категория, а 49 человек вообще не имели необходимого медицинского образования. Несмотря на уведомления пользователей портала и работодателей о выявленных подделках, 14 из этих специалистов продолжают свою деятельность. При уведомлении медицинских учреждений о наличии в штате сотрудников без соответствующего образования, выяснилось, что многие клиники не проверяли подлинность документов в федеральном реестре.

Руководитель юридического отдела «МедРокет» Тамара Тимошенко подчеркивает необходимость внесения изменений в ст. 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», обязывающих медицинские организации проверять подлинность документов об образовании медицинских работников до оказания ими медицинской помощи. В настоящее время такая норма отсутствует.

Весной 2025 года юристы компании обратились в Минздрав России с запросом о подключении «ПроДокторов» к реестрам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), что позволило бы пациентам проверять подлинность документов об образовании врачей на портале. Поскольку ведомство не ответило на запрос в установленный срок, «МедРокет» подала заявление в суд. Судебное заседание запланировано на 13 августа.