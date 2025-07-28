Оставшийся после родов живот оказался признаком рака

Британка Кристи Вуд родила дочь в декабре 2019 года и вскоре обнаружила, что оставшийся после родов живот продолжает расти. Историю 34-летней женщины опубликовало издание Metro.

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Сперва женщина не придавала значения растущему животу, списав увеличение веса на вредные пищевые привычки, гормональный сбой и сложности, связанные с материнством. Однако в середине 2020 года она решила обратиться в больницу — к тому времени Вуд выглядела так, будто находится на восьмом месяце беременности. Ее направили на компьютерную томографию.

Врачи обнаружили у нее новообразование на яичнике, которое приняли за доброкачественную кисту. Однако киста оказалась не только злокачественной, но еще и разорвалась, поэтому женщине требовалась срочная операция по удалению поврежденного яичника. Медики опасались, что раковые клетки могли попасть в кровоток Вуд после разрыва кисты, поэтому назначили ей интенсивный девятинедельный курс химиотерапии по специальной программе.

«Если бы я приехала в больницу хотя бы на неделю раньше, мне бы просто сделали операцию, и все было бы кончено», — расскзала женщина.

Так как лечение проходило во время карантина из-за пандемии коронавируса, к Вуд не могли приходить родные, а заботу о ее новорожденной дочери взяла на себя бабушка. Однако лечение прошло успешно, сейчас женщина вышла в ремиссию, признаков болезни у нее больше нет.

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