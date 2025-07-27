Подростку удалили опасный гигантский костный нарост на ноге

Сложная операция по удалению гигантского костного нароста на ноге 13-летнего оренбуржца успешно проведена в Самаре. Об этом рассказали врачи клиники СамГМУ.

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Как сообщили в медучреждении, редкая форма остеохондромы у мальчика достигла таких размеров, что сдавливала малоберцовый нерв, отвечающий за движения стопы, и подколенную артерию, создавая угрозу ампутации.

Для спасения конечности и ее функций потребовалась высококвалифицированная мультидисциплинарная команда, включая детского сосудистого хирурга. Медики смогли аккуратно удалить образование, сохранив все жизненно важные структуры.

В настоящее время мальчик находится на реабилитации и, по прогнозам врачей, скоро вернется к активной жизни.