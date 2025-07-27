Нижегородские хирурги прооперировали замороженное сердце

Нижегородские рентгенохирурги применили экстренную заморозку сердца пациента, чтобы избавить его от аритмии. Об этой операции сообщил представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов.

© В городе N

По его информации, «криоабляция жидким азотом буквально примораживает участки сердца, вызывающих фибрилляцию предсердий». Врачи оперируемому через бедренную вену ввели криобаллон, затем раздули его, чтобы остановить кровоток между левым предсердием и легочной веной.

На четыре минуты баллон заполнили жидким азотом. При температуре −47°С… −67°С ткань миокарда зарубцевалась и не сможет больше генерировать и распространять электрические импульсы, которые были причиной нарушений ритма сердца.

Улучшения пациент ощутил уже через 20 минут после «заморозки», а до этого он испытывал приступы, которые длились от суток до недели и сопровождались слабостью, одышкой и учащенным сердцебиением.