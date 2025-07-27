Нижегородские хирурги прооперировали замороженное сердце пациента
Нижегородские рентгенохирурги применили экстренную заморозку сердца пациента, чтобы избавить его от аритмии. Об этой операции сообщил представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов.
По его информации, «криоабляция жидким азотом буквально примораживает участки сердца, вызывающих фибрилляцию предсердий». Врачи оперируемому через бедренную вену ввели криобаллон, затем раздули его, чтобы остановить кровоток между левым предсердием и легочной веной.
На четыре минуты баллон заполнили жидким азотом. При температуре −47°С… −67°С ткань миокарда зарубцевалась и не сможет больше генерировать и распространять электрические импульсы, которые были причиной нарушений ритма сердца.
Улучшения пациент ощутил уже через 20 минут после «заморозки», а до этого он испытывал приступы, которые длились от суток до недели и сопровождались слабостью, одышкой и учащенным сердцебиением.