Какие бывают виды алопеции и как ее лечить

В современных реалиях, когда люди часто живут в стрессе, одной из проблем со здоровьем становится алопеция — выпадение волос на голове и других участках тела. Как узнать, что у вас алопеция и как ее лечить, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала косметолог Наталья Рябинова.

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Разновидности алопеции

Андрогенетическая алопеция

Вот она, звезда рейтингов — самая распространенная форма выпадения волос. Все дело в гормоне под названием дигидротестостерон (ДГТ), который, мягко говоря, не дружит с волосяными фолликулами. У мужчин все обычно начинается с залысин и прореживания на макушке, а у женщин — с предательского поредения в районе пробора. Узнали себя в описании? Не паникуйте — этот тип поддается коррекции, особенно на ранней стадии.

Диффузная алопеция

Когда волосы сыпятся равномерно, будто бы по всему периметру головы, скорее всего, речь идет именно об этом типе. Причины? Да их пруд пруди: от банального дефицита железа или магния до гормональных качелей — скажем, после родов или при проблемах с щитовидкой. Нервничаете слишком часто? Вот и еще один фактор. Иногда достаточно привести организм в равновесие — и волосы возвращаются, словно ничего и не было.

Очаговая (гнездная) алопеция

Коварная и непредсказуемая. Здесь иммунная система почему-то решает, что фолликулы — враги, и начинает с ними бороться. В результате появляются круглые лысые участки — словно кто-то аккуратно вырезал фрагменты волос. Может зацепить не только голову, но и брови с ресницами. И тут уже без врачебной помощи не обойтись — самолечение в данном случае не вариант.

Рубцовая алопеция

А вот это уже серьезная история. Фолликулы повреждаются необратимо и, как правило, в результате травм, ожогов или кожных воспалений вроде красного плоского лишая. Увы, восстановить волосы на этих участках невозможно. Но если вовремя вмешаться, можно остановить распространение процесса. Задумались? И правильно: здесь счет идет на недели, а иногда и на дни.

Безынъекционные методы лечения алопеции: когда уколы — не наш путь

Инъекции — штука действенная, никто не спорит. Мезотерапия, PRP — звучит внушительно, эффект налицо. Но давайте честно: кому-то страшно, кому-то просто некомфортно, а кто-то опасается последствий. И тут возникает логичный вопрос: можно ли обойтись без шприца? Ответ — да, и довольно успешно. Поговорим о способах, которые работают нежно, но уверенно.

ЧЭНС — чрескожная электронейростимуляция

Выглядит как что-то из фантастики, а по факту — вполне земной и эффективный метод. Суть проста: слабые электрические импульсы воздействуют на кожу головы, пробуждая кровообращение и подстегивая рост волос. Все гениальное просто.

Во-первых, процедура безболезненна. Ни уколов, ни дискомфорта — только легкое покалывание. Во-вторых, улучшается питание фолликулов, а значит, волосы получают наконец свои «витамины». Подходит почти всем: хоть диффузное выпадение, хоть андрогенетика — справляется. За исключением рубцовой формы — увы, но ей нужен другой подход.

Такой подход очень просто впишется в рутину. Берете портативный аппарат — это может быть лазерная расческа или другой гаджет. Используете 2–3 раза в неделю курсом от трех до шести месяцев. Да, это марафон, а не спринт, но результат того стоит.

Массаж головы: старый добрый способ с научной подоплекой

Массаж — не просто про расслабление и антистресс. Это про пробуждение. Про оживление. Про то, как ленивые капилляры вдруг вспоминают, зачем они вообще нужны. Механика простая: усиливается кровоток, уходит застой лимфы, а вместе с этим приходит приток кислорода и полезных веществ к истощенным фолликулам.

ручной способ

Обычные круговые движения пальцами — 10 минут в день, и вы уже на шаг ближе к пышной шевелюре.

вакуумный массаж банками

Звучит странно, но действует. Кожа становится более эластичной, а кровь циркулирует, как на тренировке.

дарсонваль

Электрический массажер, который сочетает микротоки с легким воздействием на кожу. Почти как салон, но у себя дома.

Кому особенно пригодится

Если ваша проблема — диффузное выпадение или андрогенетическая алопеция, массаж станет настоящей палочкой-выручалочкой. Он не сделает чудо за ночь, но точно запустит внутренний механизм восстановления.

Наружные средства с магнием

Кто бы мог подумать, что магний, этот скромный участник сотен биохимических процессов, станет настоящим героем в деле спасения волос? А между тем он играет первую скрипку в синтезе кератина — строительного белка для крепких и живых локонов. А еще магний умеет одно важное «волшебство»: он помогает организму справляться со стрессом, а значит, косвенно тормозит стрессовое выпадение.

Как использовать? Вариант первый: спреи и сыворотки на основе хлорида магния. Просто наносите на кожу головы пару раз в неделю перед сном – никаких танцев с бубном. Вариант второй: ополаскивания с английской солью, она же сульфат магния. Один-два раза в неделю — и вы уже на шаг ближе к спокойной коже головы и крепким корням.

В итоге кожа головы успокаивается, фолликулы крепнут, диффузное выпадение начинает отступать.

Комплексный подход — ключ к успеху

Все хорошо, но работает ли оно по-настоящему? Да, но только если вы играете в долгую и слаженно. Без стратегии — никак. Поэтому:

ЧЭНС и массаж — трижды в неделю как часы.

Магниевые средства — курсом не менее трех месяцев, а лучше сделать это новой привычкой.

И, конечно, питание: без белка, витамина D и цинка организм будет работать вполсилы. Давайте кормить не только волосы, но и себя правильно!

Лечение без уколов существует

Безынъекционные методы — это не компромисс, а альтернатива. Умная, щадящая и довольно результативная. ЧЭНС, массаж, магниевые средства — все это не просто «поглаживания по голове», а полноценные инструменты для восстановления волос. Главное — не ждать чуда на завтра, а действовать системно. Терпение, регулярность и немного веры в себя — и вы снова смотрите в зеркало с удовольствием.

В соцсетях набрал популярность очередной безумный тренд — девушки моют волосы содержимым из капсул для стирки. Чем опасен такой способ и почему стоит выбирать традиционные средства для мытья волос, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, трихолога, доктора медицинских наук Юлии Галлямовой.