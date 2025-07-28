Реабилитолог рассказала о роли семьи в процессе восстановления пациентов

Поддержка близких способствует скорому выздоровлению.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА России Елена Гамеева.

«Разные пациенты воспринимают это по-разному. У нас большую роль играет семья. Если человек реализован в семейных отношениях, муж, дети, жена… Вот даже с бойцами. Если пациент достаточно тяжёлый, и жена ухаживает за ним, просится, он выходит из этой ситуации гораздо быстрее, ему психолог в такой степени не требуется. Если же человек один со своими проблемами, с каким-то прогрессированием проблем, безусловно, в какой-то момент ему нужно обращаться к психологу. Тут всё индивидуально. Вообще в восстановлении, в реабилитации любого пациента с серьёзным заболеванием, травмой всё индивидуально. Но я бы никогда не исключала институт семьи. Я хочу напомнить, в советское время у нас не было психологов, не было психотерапевтов, но у нас были крепкие семьи. Проблемы были те же самые. Проблемы были, но таких глобальных, нерешаемых проблем не было».

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