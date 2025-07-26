Хирурги спасли зрение полуторагодовалому мальчику

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил полуторагодовалый мальчик, родители которого заметили, что правый глаз ребенка отклоняется к носу. Врачи Центра выявили катаракту — помутнение хрусталика, серьезно ограничивающее зрение. Без оперативного лечения мальчик мог ослепнуть. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

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«Помимо катаракты, мы обнаружили признаки синдрома персистирующего гиперпластического стекловидного тела — особенность развития глаза, когда в нем остаются лишние сосуды и ткани, которые должны были исчезнуть еще до рождения малыша. Нам пришлось не только удалить помутневший хрусталик, но и аккуратно устранить помутнение задней капсулы через узкий 4,5-мм зрачок, избегая дополнительных травм. Мы имплантировали искусственный хрусталик, который будет фокусировать изображение на сетчатку глаза, обеспечивая процесс зрительного восприятия. Операция заняла около получаса и прошла успешно», — рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Уже на следующий день косоглазие стало менее выраженным, а зрительные функции постепенно стали восстанавливаться. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.